¿Quién es Samuel Ruiz Macías? Se trata del hijo de migrantes mexicanos en Estados Unidos que se ha convertido en un auténtico hito académico, pues fue aceptado en 15 universidades prestigiosas.

Pero, ¿quién es Samuel Ruiz Macías? Te contamos los siguientes detalles sobre el hijo de migrantes mexicanos que vive en Estados Unidos que acaba de consiguir una verdadera proeza académica:

¿Quién es Samuel Ruiz Macías?

¿Cuántos años tiene Samuel Ruiz Macías?

¿Quién es la esposa de Samuel Ruiz Macías?

¿Cuál es el signo zodiacal de Samuel Ruiz Macías?

¿Cuántos hijos tiene Samuel Ruiz Macías?

¿Qué estudió Samuel Ruiz Macías?

¿En qué ha trabajado Samuel Ruiz Macías?

¿Quién es Samuel Ruiz Macías?

Hijo de migrantes mexicanos que llegaron al Valle Central de California para trabajar en el campo, Samuel Ruiz Macías creció en Fresno, donde sus padres se establecieron como jornaleros agrícolas.

Sus papás llegaron desde México en busca de empleo en el campo, por lo que como miles de familias migrantes, enfrentaron largas jornadas de trabajo, bajos salarios y condiciones laborales precarias.

Siguiendo el destino de muchos latinos que viven en el Valle Central de California, Samuel Ruiz Macías estudió en la escuela pública Central East High School, donde destacó por su rendimiento académico.

De acuerdo con sus compañeros y profesores y toda la comunidad estudiantil en en general, el joven también resaltó por su capacidad de liderazgo estudiantil y compromiso con causas migrantes.

En el 2025 logró una auténtica hazaña, pues fue aceptado en 15 universidades de prestigio, pero se decantó por la más reconocida, Harvard, en la que va a desarrollar sus estudios en Derecho.

El mismo Samuel Ruiz Macías ha declarado que quiere estudiar Derecho para defender a comunidades migrantes, deseo que refiere, se forjó por su historia familiar y en pro de la justicia social.

Su historia ha sido difundida en todo el mundo como ejemplo de mérito académico, movilidad social y representación migrante en instituciones de élite, sin narrativas especulativas añadidas.

¿Cuántos años tiene Samuel Ruiz Macías?

Al darse a conocer la historia del hijo de migrantes mexicanos en Estados Unidos fue aceptado en 15 universidades prestigiosas, se reporta que hasta agosto de 2025, el joven tiene 17 años de edad.

¿Quién es la esposa de Samuel Ruiz Macías?

En las diversas entrevistas que ha ofrecido para narrar su hazaña, Samuel Ruiz Macías ha destacado que se encuentra totalmente en los estudios, por lo que se puede descartar que esté casado.

¿Cuál es el signo zodiacal de Samuel Ruiz Macías?

No se cuenta con el dato de la fecha de nacimiento de Samuel Ruiz Macías y tampoco se conoce cuál es el día de su cumpleaños, motivo por el tampoco se puede establecer cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Samuel Ruiz Macías?

Dado que ha resaltado que está centrado en continuar su formación académica, el estudiante que aceptado en 15 universidades prestigiosas, se puede descartar que el joven tenga hijos.

¿Qué estudió Samuel Ruiz Macías?

En torno a la formación académica del joven estudiante, hasta el momento solo ha completado el High School en Central East e iniciará la licenciatura en Derecho en la Universidad de Harvard.

Sin embargo, al lograr la hazaña académica por la cual saltó la fama, Samuel Ruiz Macías fue aceptado por otras 14 universidades de gran prestigio en Estados Unidos, siendo las siguientes:

Stanford University



Yale University



Columbia University



University of California, Berkeley



University of Southern California (USC)



University of Chicago



Princeton University



Dartmouth College



Brown University



University of Pennsylvania



Duke University



Northwestern University



New York University (NYU)



Georgetown University

¿En qué ha trabajado Samuel Ruiz Macías?

En cuanto a la experiencia laboral que Samuel Ruiz Macías ha forjado, en las entrevistas que se le ha hecho, no se menciona que haya llevado a cabo algún trabajo, pero participa en actividades como esta:

Actividades comunitarias en el Valle de California

Proyectos escolares

Iniciativas de apoyo a migrantes