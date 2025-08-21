Autoridades de Nueva York confirmaron la deportación de una niña de tan solo seis años de edad, que sería una de las más jóvenes que ha sido víctima de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con la información, la niña de seis años de edad fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y deportada junto a su madre y hermano.

Este caso ha generado gran conmoción no solo por la edad de la deportada, sino que la niña y su familia fueron detenidos por agentes del ICE mientras esperaban pasar a su cita migratoria; esto se sabe de ella.

Agentes de ICE en redadas contra migrantes en Estados Unidos (Cortesía / EFE)

Gobierno de Donald Trump deportó a una niña de apenas 6 años; esto se sabe de ella

El pasado martes 19 de agosto se dio a conocer la detención de una niña de apenas seis años de edad por agentes del ICE, esta detención se habría realizado el 12 de agosto y ya había sido deportada a su país de origen.

Los reportes indican que Dayra es el nombre de la deportada más joven por Donald Trump, quien fue detenida en compañía de su madre Martha y su hermano Manuel, de 19 años de edad.

Dayra, de apenas seis años de edad, era estudiante del colegio Jose Peralta School of Dreamers en Queens, ubicada en Nueva York, Estados Unidos; ella y su familia son originarios de Ecuador, a donde fueron deportados.

La detención y deportación de Dayra puso en alerta a las familias migrantes con hijos en las escuelas públicas de Nueva York, ya que temen estar en la misma posición de esta familia ecuatoriana.

Deportada más joven por Donald Trump tiene apenas 6 años; fue detenida junto a su familia en cita de migración

Dayra se encontraba en compañía de su madre y hermano en el edificio 26 de Federal Plaza en Manhattan, la familia estaba esperando su turno para pasar a una cita migratoria cuando fueron detenidos.

Tras su detención, Dayra y su madre fueron enviadas a un centro de reclusión en Texas, mientras que su hermano Manuel fue trasladado a un centro de detención en Nueva Jersey, según los informes.