El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, endureció los filtros para las solicitudes de migrantes, destacando que los sentimientos anti estadounidenses serán rechazados.

De acuerdo con lo informado por las autoridades este martes 19 de agosto, las siguientes actividades serán consideradas como puntos negativos, que pueden derivar en la negación de la solicitud;

Sentimiento antiestadounidense

Acciones terroristas

Declaraciones antisemitas

Otro punto que puede considerarse negativo, son las infracciones de tránsito reiteradas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció los nuevos requisitos que serán tomados en cuenta para otorgar o rechazar las solicitudes de los migrantes.

Entre estos factores, se tomará en cuenta cualquier participación de los migrantes en organizaciones que estén en contra de las políticas estadounidenses, o a favor de la actividad terrorista o antisemita.

Para cerciorarse de que los migrantes cumplan con el carácter moral, la USCIS revisará las redes sociales de los interesados. En caso de detectarse estas actitudes, se les negarán los “beneficios migratorios”.

“No deben otorgarse a quienes desprecian al país” Matthew Tragesser, portavoz de USCIS

Entre los atributos que se consideran positivos para aprobar solicitudes migratorias, se incluyen:

Participación comunitaria activa

Logros educativos

Vínculos familiares

Historial laboral estable y legal

Conducta financiera responsable

Cumplimiento de las obligaciones tributarias

Estados Unidos sólo dará beneficios migratorios a “personas de carácter moral”

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, comentó que los beneficios migratorios, incluyendo vivir y trabajar en Estados Unidos, son un privilegio, no un derecho para quienes nacieron fuera del país.

Por su parte, el USCIS dio instrucciones de dar beneficios migratorios únicamente a quienes “hayan sido y sigan siendo personas de buen carácter moral“.

“De ahora en adelante, los funcionarios del USCIS deben considerar los atributos positivos de un extranjero y no simplemente la ausencia de mala conducta“, se lee en el memorando.