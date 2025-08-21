Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son cada vez más frecuentes y los videos en redes sociales de las detenciones en Estados Unidos son más.

Recientemente se compartió el video de una trágica detención de ICE contra un migrante en Estados Unidos, el hombre gritaba y suplicaba en su idioma mientras era sometido por los agentes de migración.

Usuarios en redes sociales han catalogado este acto como atroz y critican la brutalidad con la que agentes de ICE detuvieron al migrante en Estados Unidos; te damos los detalles de este video.

Video de la detención de ICE contra un migrante en Estados Unidos

A través de redes sociales se difundió el video de la detención de ICE contra un migrante en Estados Unidos, que fue detenido en una calle mientras manejaba su auto y después fue sometido.

El video muestra que los agentes de ICE le solicitan al hombre que se baje de su vehículo color azul, él accede y antes de ser detenido, intentó escapar, pero fue bruscamente sometido por los elementos.

El migrante fue derribado contra el suelo y seis agentes de ICE lo sujetaron con fuerza para poder esposarlo, lo que duró un par de minutos ya que el hombre puso resistencia y el hecho quedó capturado en video.

Agentes de ICE en redadas contra migrantes en Estados Unidos (Cortesía / EFE)

Video de detención de migrante en Estados Unidos por ICE; el hombre solo quería estar con su familia

En el intento de evitar su detención, el migrante comenzó a gritar y suplicar en español, sin embargo, los agentes de ICE no se detuvieron y lo sometieron hasta lograr ponerle las esposas.

Durante los pocos minutos que dura este video, el migrante aseguró que él no era ningún criminal, que era un hombre trabajador y que solo quería estar con su familia, que también estaría en Estados Unidos.

“Quiero estar con mi familia, yo no soy criminal”, se le escucha decir al migrante en el video, quien también señaló que los agentes de ICE lo estaban lastimando; la conclusión de la detención no fue capturada.