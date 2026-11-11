Edgar Aarón Vázquez Alvarado habría corrompido a funcionarios y militares mexicanos con una red de sobornos, aseguró el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Vázquez Alvarado “El General” sobornaba a funcionarios y militares para proteger a Ryan Wedding, quien traficaba cocaína.

Esto a través de un sistema de suscripciones y pagos mensuales con el que daba información confidencial sobre operativos, investigaciones en cursos y contraseñas para poder pasar el contrabando sin ser detenidos.

Edgar Vázquez tenía un sistema de suscripciones de sobornos para el tráfico de drogas

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Edgar Vázquez operaba junto con Ryan Wedding para el envío de drogas desde México con el apoyo de funcionarios y militares que sobornaba.

Este sistema de suscripciones y pagos mensuales presuntamente instaurado por Edgar Vázquez daba a quienes le pagaban acceso a:

información confidencial sobre operativos

investigaciones en curso

órdenes de aprehensión y cateo

contraseñas para que cargamentos atravesaran retenes sin ser detenidos

Con este sistema, el líder del Cártel Nuevo Imperio ayudó a que cargamentos de cocaína cruzaran puestos de control militares y policiales en México sin ser inspeccionados, señalaron autoridades de Estados Unidos.

Esto con palabras clave que cambiaban casi a diario que proporcionaba a los miembros asociados a este presuntos sistema de suscripciones.

Edgar Vázquez habría pagado para evitar detención de Ryan Wedding

Por otra parte, autoridades de Estados Unidos señalaron que Edgar Vázquez pagó sobornos a funcionarios mexicanos para evitar la detención de Ryan Wedding.

Según investigaciones estadounidenses, los sobornos buscaban alentar las investigaciones en curso, así como deshacerse o manipular pruebas y desestimar cargos penales presentados contra Wedding o la red del líder del Cártel Nuevo Imperio.