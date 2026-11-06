En el Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abatieron a Edgar Aarón, líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio.

La información fue confirmada por el titular de esa institución, Omar García Harfuch, quien indicó que el líder criminal murió después de agredir a agentes que intentaban detenerlo.

Al repeler la agresión, este sujeto perdió la vida. Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Edgar Aarón, líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, fue abatido (Especial)

Edgar Aarón era investigado por Estados Unidos y en México por ordenar el asesinato de Milton Morales Figueroa

En Naucalpan de Juárez, Estado de México, elementos de los tres niveles de gobierno repelieron una agresión con disparos de arma de fuego mientras realizaban trabajos de cateo y de arresto contra Edgar Aarón.

Como resultado, dos personas perdieron la vida, una de ellas identificada como Edgar Aarón “N”, líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio.

Edgar Aarón contaba con un largo historial delictivo en México y Estados Unidos. El 19 de noviembre de 2025, fue sancionado por el Departamento del Tesoro.

Que lo señaló por brindar protección en México a Ryan James Wedding y utilizar contactos policiales para localizar objetivos para su organización criminal. Omar García Harfuch, titular de la SSPC

De acuerdo con Omar García Harfuch, las investigaciones lo señalan como el autor intelectual de el homicidio del agente Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024.

“No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país”, dijo al recordar al alto mando policiaco de la capital del país.

Milton Morales Figueroa (Especial )

¿Quién fue Edgar Aarón, líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio?

Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “el Lic”, era identificado por autoridades como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, con operaciones en:

Estado de México

Morelos

Ciudad de México

El hoy abatido era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.