Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México tenía conocimiento previo de la orden de captura emitida por autoridades de Estados Unidos contra el juez federal Luis Benítez Alcántara.

“Habían solicitado su detención en México, pero salió del país y posteriormente fue detenido en Colombia. Ya teníamos conocimiento de que existía una orden de detención emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta ahí...” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México explicó que existían solicitudes relacionadas con su localización y detención antes de que abandonara el país.

Sus declaraciones se producen después de que Luis Benítez Alcántara fuera arrestado en Colombia por presuntos actos de corrupción vinculados a un caso de alto impacto, situación que ha derivado en nuevas investigaciones y medidas financieras en su contra.

Sheinbaum confirmó que México conocía la orden de captura contra Luis Benítez Alcántara

Claudia Sheinbaum reveló que el Gobierno de México sabía de la orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde unos días antes de que se concretara la captura del juez federal Luis Benítez Alcántara.

“Unos días antes, no crean que con mucho tiempo, sino unos días antes de su detención” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia bajo cargos de haber recibido un soborno millonario para favorecer a Ryan Wedding.

Destacó que las autoridades ya habían solicitado su detención en territorio nacional, pero Luis Benítez Alcántara salió del país antes de ser localizado y aprehendido en Colombia.

Sheinbaum instó a esperar a que el Gabinete de Seguridad y el Poder Judicial de la Federación sean los encargados de brindar información más amplia y detallada sobre las razones de la aprehensión de Luis Benítez Alcántara.

“Y pues ya que el gabinete de seguridad dé más información, ¿no? El propio Poder Judicial sobre este juez” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Indicó que cualquier colaboración o acuerdo sobre el proceso deberá gestionarse mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o la Fiscalía.

“Tendría que hablar con Relaciones Exteriores o la Fiscalía y que nos informe el gabinete de seguridad” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esto es lo que se sabe sobre la detención de Luis Benítez Alcántara

Luis Benítez Alcántara, de 49 años, se desempeñaba como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México.

Fue capturado el 1 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, durante un operativo coordinado entre autoridades colombianas y el FBI.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputa nueve cargos federales, enfrentando una pena de hasta 15 años de prisión por cada uno en caso de ser declarado culpable.

Se le acusa de haber recibido un soborno de dos millones de dólares para otorgar libertad bajo fianza y decretar la excarcelación (el 24 de febrero de 2025) de Andrew Clark, identificado como operador clave del presunto narcotraficante Ryan James Wedding.

Actualmente Luis Benítez Alcántara permanece bajo custodia en Colombia a la espera del avance de su trámite de extradición a EU.

Su abogado defensor, Miguel González Sánchez, alega que cualquier responsabilidad vinculada con sus decisiones judiciales debe juzgarse en México y no en tribunales estadounidenses.