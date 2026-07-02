La política María Corina Machado pidió apoyo a Estados Unidos para volver a Venezuela y ayudar por los sismos, pero la administración de Donald Trump no la habría respaldado.

María Corina Machado ya había hablado públicamente de haber intentado ingresar a Venezuela a brindar ayuda. Pero ahora se le suma el rechazo de Estados Unidos a su regreso, causando incomodidad por su insistencia.

Estados Unidos no quiso ayudar a María Corina Machado a volver a Venezuela

Tras los dos sismos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio de 2026 y que han dejado, hasta el momento, a más de dos mil muertos, María Corina Machado ha insistido en volver a su país con respaldo de Estados Unidos.

Sin embargo, según información de funcionarios a The New York Times, la administración de Donald Trump rechazó su petición porque no cree que sea el momento adecuado para volver de su exilio.

Según los funcionarios, la insistencia de María Corina Machado para volver a Venezuela ha incomodado a Donald Trump, dentro de una relación que era considerada cordial.

Asimismo, se sostiene que María Corina Machado ha intentado este regreso a Venezuela en varias ocasiones, pues se menciona que Estados Unidos lleva “varias peticiones rechazadas”.

Sin embargo, estas no nacieron desde los sismos de Venezuela, pero sí se intensificaron por los devastadores acontecimientos.

María Corina Machado intentó ingresar a Venezuela desde Panamá, pero le cerraron el paso

La insistencia de María Corina Machado a Estados Unidos para poder tener su respaldo e ingresar a Venezuela, viene porque la política ha hecho intentos de viajar a su país, pero no lo ha logrado.

El 29 de junio de 2026 desde Panamá, María Corina Machado acusó que autoridades venezolanas impidieron su ingreso al país, aún cuando solo busca ayudar tras los sismos.

“El régimen [Delcy Rodríguez] cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”. María Corina Machado, política.

En dicha publicación, Machado se dijo estar dispuesta a todo con tal de ir a Venezuela para brindar ayuda por los sismos.

Los dichos se Machado se suman a que Venezuela a restringido la intervención de La Guaira solamente a rescates, así como otras acusaciones que mencionan decomisación de ayuda humanitaria, vuelos cerrados, etcétera.