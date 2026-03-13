Greta Martí es una joven actriz mexicana que toma interés en el cine, tras protagonizar la película Quince.

Por lo que la pregunta es ¿quién es Greta Martí? Así que aquí te contaremos lo que se conoce de la actriz mexicana.

¿Quién es Greta Martí, actriz mexicana?

Greta Martí es una joven actriz mexicana que ha comenzado su carrera en el cine, es conocida principalmente por ser una de las protagonistas de la película mexicana Quince.

¿Quién es Greta Martí? Actriz mexicana (Especial )

¿Qué edad tiene Greta Martí?

Actualmente Greta Martí tiene 23 años de edad.

¿Quién es la pareja de Greta Martí, actriz mexicana?

Se desconoce si Greta Martí mantiene alguna relación sentimental actualmente.

¿De qué signo zodiacal es Greta Martí?

Al no conocer su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal al cual pertenece Greta Martí.

¿Cuántos hijos tiene Greta Martí, actriz mexicana?

La actriz mexicana Greta Martí no tiene hijos.

¿Qué estudio Greta Martí?

No se tiene la información sobre la educación de Greta Martí.

¿En qué ha trabajado Greta Martí, actriz mexicana?

El trabajo como actriz de Greta Martin es reciente, por sus créditos laborales en el séptimo arte son en la película Quince y el cortometraje Cinco irmás: Por un amor que morreu.