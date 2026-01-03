La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) ya evalúa la posibilidad de realizar una reunión extraordinaria por las acciones de Estados Unidos contra Venezuela, llevadas a cabo la madrugada del 3 de enero de 2026.

Aunque aún no hay una fecha confirmada, se contempla que la reunión ministerial extraordinaria se lleve a cabo el domingo 4 de enero para debatir los ataques de Estados Unidos.

Entre los temas a revisar también se incluye la captura de Nicolás Maduro, según información confirmada por la ministra interina de Asuntos Exteriores, María Laura da Rocha.

Detención de Maduro y la ocupación temporal de Venezuela, serían temas a tratar por la CELAC

Creada desde hace 16 años, la CELAC es un bloque político y diplomático que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, sin presencia de Estados Unidos y Canadá, cuyo objetivo es promover el diálogo político y la cooperación.

Nicolás Maduro llega a Nueva York con amplio operativo de seguridad (Yazmin Betancourt)

En ese sentido, la CELAC podría abordar las declaraciones de Donald Trump sobre las ofensivas, pues el presidente señaló que el país estaría gobernado por Estados Unidos por ahora, incluyendo el envío de tropas si fuera necesario.

“Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento en que podamos realizar una transición segura, adecuada y prudente.” trump

También se abordaría la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron sacados a la fuerza de su dormitorio durante el operativo del ejército estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas.

Ambos fueron transportados en un fuerte operativo de seguridad a la ciudad de Nueva York, donde un tribunal federal de Manhattan buscaría enjuiciarlo por los delitos de:

Narcoterrorismo

Importación de cocaína

Posesión de armas destructivas.