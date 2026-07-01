Estados Unidos felicitó este martes 30 de junio a Keiko Fujimori y reafirma su cooperación en seguridad regional.

Mediante un comunicado emitido a través del Departamento de Estado, y firmado por Marco Rubio, Estados Unidos expresó su disposición a colaborar con la presidenta electa de Perú.

“Estados Unidos felicita a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su importante victoria electoral. La Administración Trump espera con entusiasmo profundizar la colaboración con la Administración Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región." Marco Rubio, Secretario de Estado

Felicita Estados Unidos a Keiko Fujimori

La Administración de Donald Trump felicitó a Keiko Fujimori e hizo un llamado a trabajar con la presidenta electa de Perú.

Dicho pronunciamiento, es el primer mensaje de felicitación oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos luego de su victoria.

Keiko Fujimori (Keiko Fujimori / FB)

Se trata de un mensaje con el que el gobierno de Trump expresa su respaldo público a candidatos conservadores en América Latina.

Keiko Fujimori se convirtió en la virtual presidenta de Perú del periodo 2026-2031 al liderar el conteo de votos en la segunda vuelta electoral.

El pasado lunes 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los resultados del 100% de actas.

Confirmando que Keiko Fujimori consiguió el 50.135% de votos al recibir 9 millones 223 mil 396 sufragios, frente a un 49.865% del Roberto Sánchez que logró 9 millones 173 mil 755 papeletas.

Será el próximo viernes 3 de julio 2026 cuando el Tribunal Electoral de Perú formalice la victoria de Keiko Fujimori.

La toma de posesión de Keiko Fujimori está programada para ocurrir en el Congreso de la República y será el 28 de julio, día de la independencia de Perú.