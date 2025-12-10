El gobierno de Estados Unidos analiza exigir como requisito para el ingreso de turistas extranjeros al país el historial de sus redes sociales de 5 años.

La propuesta fue publicada por el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), donde se señala que para la aprobación de una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) se deberá de hacer dicha revisión digital.

Estados Unidos exigirá revisión de redes sociales para la ETA; deben presentar “datos de alto valor”

La propuesta de la CBP de Estados Unidos señala que, para la solicitud de una ETA será necesario presentar “datos de alto valor”, así como someterse a una revisión de las redes sociales.

Según las especificaciones, esta revisión será solicitada a aquellas personas que provengan de países que usan el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, ETA, donde se incluyen:

Reino Unido

Nueva Zelanda

Australia

Japón

Israel

Qatar

Los extranjeros de dichos países deberán de presentar, de manera obligatoria, del historial de redes sociales de 5 años y presentar datos de “alto valor” como:

números de teléfono correo electrónico nombres y fechas de nacimiento de familiares cercanos lugares de nacimiento residencias números de teléfono de los 5 años anteriores

Estados Unidos quiere revisar redes sociales en solicitudes de visa para buscar “hostilidades” de extranjeros

La exigencia de la revisión de redes sociales no es nueva para Estados Unidos, pues a mediados de 2025 el Departamento de Estado señaló que se realizaría la revisión de redes sociales de los solicitantes de visa de estudiante o académico.

Esta medida, señaló el gobierno estadounidense, es para buscar posibles “hostilidad” hacia el país de los solicitantes de las visas tipo: