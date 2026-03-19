Desde la oficina de la portavoz de Estados Unidos, se informó que el gobierno ha modificado el costo para las visas de turismo y negocios para 13 países que deseen ingresar.

Buscando la garantía de que permanezcan en Estados Unidos únicamente por el tiempo permitido legal, el gobierno cobrará casi 300 mil pesos en estas visas.

Estados Unidos implementa nuevo cobro a 13 países por visas de turismo y negocios

A partir del 2 de abril, Estados Unidos aumentará el pago de la garantía en su visa B2 (Turismo) y B1 (Negocios) a 13 países, siendo:

Camboya Etiopía Georgia Granada Lesoto Mauricio Mongolia Mozambique Nicaragua Papúa Nueva Guinea Seychelles Túnez

Según la información presentada desde la portavoz de Estados Unidos, Karoline Leavitt, quiénes soliciten la visa B2 y B1 de estos países, junto con los 38 anunciados con anterioridad, deberán pagar exactamente 15 mil dólares, es decir, 262 mil 500 pesos antes de que el permiso de viaje les sea entregado.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de Estados Unidos (Andrew Harnik / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Sin embargo, en busca de que Estados Unidos no tenga más extranjeros ilegales viviendo en su país, garantiza que el pago de los 262 mil 500 pesos se les regresará una vez que cumplan con los términos de su visa y vuelvan a sus países.

El gobierno de Estados Unidos asegura que desde que aplica el pago de garantía en la visa por Donald Trump, el 97% de los extranjeros que ingresan, vuelven a sus países.

Asimismo, recuerda que la garantía en visas podrá seguir e incluso aumentar para ciudadanos de países que se considera tienen “riesgo migratorio”.