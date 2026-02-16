El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos toma nuevas medidas contra los migrantes, pues busca identificar cuentas críticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Luego de la la administración de seguridad de Estados Unidos enviará citatorios a plataformas como Reddit, Discord, Meta (Facebook/Instagram) y Google.

En los esfuerzos para identificar a usuarios anónimos en redes sociales que critican al ICE, Estados Unidos ha enviado citatorios administrativos a las plataformas más importantes como Reddit, Discord, Meta y Google.

Esto con el objetivo de obtener información como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos de identificación sobre las cuentas que rastrean o comentan en contra del ICE, según contaron en anonimato funcionarios gubernamentales y empleados del sector tecnológico a New York Times.

Entre los detalles, esta medida se enfoca principalmente en cuentas que no tienen el nombre de una persona real y que han criticado al ICE o indicado la ubicación de sus agentes.

Plataformas habrían revelados datos de usuarios ante la solicitud de Estados Unidos

Ante los citatorios de Estados Unidos para buscar identificar cuentas críticas del ICE, plataformas habrían accedido a entregar la información de sus usuarios.

Pues en algunos casos, las empresas han cumplido con las solicitudes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, aunque precisaron que se informará a los usuarios y de oponerse tendrían 10 a 14 días para impugnar la citación judicial.

Por su parte, Google reiteró su compromiso de proteger la privacidad de sus usuarios y de impugnar las citaciones que considere demasiado amplias.

Ante la revelación de esta medida por parte de Estados Unidos, defensores de la privacidad y derechos civiles la critican asegurando que esto podría tener un impacto negativo en la libertad de expresión en línea.

Además de que es un acto de represión, así como podría generar desconfianza entre los usuarios de las plataformas sociales.