El secretario de Estado, Marco Rubio, dio a conocer que se le prohibió la entrada a 5 ciudadanos europeos a Estados Unidos, debido a actos de censura en contra del país.
Los 5 ciudadanos europeos que recibieron el veto migratorio de Estados Unidos son figuras de alto perfil, que incluyen a activistas y comisarios de mercado de la Unión Europea.
¿Quiénes son los ciudadanos europeos que tiene veto migratorio de parte de Estados Unidos?
Dentro de los 5 ciudadanos europeos que tienen veto migratorio de parte de Estados Unidos, destaca Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior.
Además del activista Imran Ahmed de Reino Unido, quien dirige el Center for Countering Digital Hate. No se reveló la identidad de las otras tres personas que no pueden entrar a territorio de Estados Unidos.
Marco Rubio señaló que estos cinco europeos han recibido restricciones de visado, además de que se han iniciado los protocolos de deportación en caso de que alguno de que alguno de ellos se encuentre en Estados Unidos.
Destacando que en todos los casos, han incurrido en acciones en contra de los intereses del país, censurando voces estadounidenses importantes.
¿Por qué Estados Unidos señala que los cinco europeos incurrieron en actos de censura?
En palabras de Marco Rubio, estos europeos han liderado esfuerzos para coaccionar diversas redes sociales de Estados Unidos para “censurar, desmonetizar y suprimir opiniones”.
Por ello, argumentó, su presencia, entrada y actividades en Estados Unidos supone “consecuencias potencialmente adversas”, de ahí que haya optado por bloquear cualquier clase de intento de ingreso al país.
Thierry Breton fue uno de los mayores promotores de regulaciones en contra de la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok; mientras que Imran Ahmed se dedica a combatir el odio e información falsa en internet.
Esto no ha caído bien en la administración de Trump, donde se considera que este tipo de iniciativas suponen un ataque a la libertad de expresión, siendo tomados como actos de censura en general.