Ronald Johnson destacó la reducción del tráfico de armas, atribuyéndola a la alianza de seguridad existente entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“Uno de los beneficios más recientes de la alianza de seguridad entre los Estados Unidos y México es el avance logrado para impedir que armas ilegales lleguen a manos de los cárteles”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El embajador de Estados Unidos en México celebró que estos esfuerzos conjuntos han logrado impedir que las armas ilegales lleguen a los cárteles mexicanos y generen violencia.

Además, como parte de su mensaje, destacó que más de 36 mil armas, destinadas a grupos criminales, han logrado ser incautadas durante el gobierno de Donald Trump.

reducción del tráfico de armas entre México y Estados Unidos (Especial)

Ronald Johnson destaca aumento de hasta un 125% en la incautación del tráfico de armas

En su comunicado, el embajador Ronald Johnson resaltó que, durante el primer año del gobierno de Donald Trump, las incautaciones de armas de fuego ilegales aumentaron un 125%.

Además, destacó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) aseguró más de 36 mil armas ilegales, miles de las cuales estaban destinadas a cárteles violentos.

Finalmente, Ronald Johnson agregó que la cooperación entre México y Estados Unidos está generando resultados reales para la seguridad de ambas naciones y ambos pueblos.

reducción del tráfico de armas entre México y Estados Unidos (Especial)

Estados Unidos destaca acciones contra tráfico ilegal de armas

De acuerdo con estimaciones, en el gobierno de Donald Trump se ha frenado el trasiego de hasta mil 600 cartuchos diarios destinados a cárteles violentos.

Como parte de las acciones contra el tráfico ilegal de armas, se han tomado acciones como:

Desmantelamiento de pandillas, cárteles y redes de tráfico internacional

Colaboración con autoridades estatales y locales mediante sistemas de rastreo

Supervisión del comercio legal y el respeto a la constitución de su país

Sin embargo, también ha habido críticas porque, pese a esos anuncios, el flujo de armas sigue siendo muy alto.