Claudia Sheinbaum hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para reforzar las acciones contra el tráfico ilegal de armas, al señalar que hasta un 75% de las armas incautadas en México provienen de ese país.

“Seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto, en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante un acto de desarme voluntario en la CDMX, la presidenta de México subrayó que mientras su administración combate diariamente el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, debe existir correspondencia en frenar el flujo de armamento que alimenta la violencia en México.

Claudia Sheinbaum advirtió el 9 de julio de 2026 que insistirá en esta exigencia. “La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de Estados Unidos y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia, para arrebatar vidas en México”, señaló la presidenta.

Sheinbaum exige que Estados Unidos refuerce acciones contra el tráfico de armas

Al encabezar un acto de desarme voluntario en la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum advirtió que muchas de las armas que circulan en el país, provienen de Estados Unidos.

Ante ello, la presidenta de la República hizo un llamado al gobierno de ese país para que ejerza más acciones enfocadas en frenar el tráfico ilegal de armas de fuego.

Sobre el punto, Claudia Sheinbaum sostuvo que en términos reales, “la mayor parte de las armas que entran a nuestro país” no son producidas de forma local, sino que se fabrican en Estados Unidos.

“La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de Estados Unidos y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia, para arrebatar vidas en México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Luego de acusar que dichas armas siembran violencia y provocan muertes, indicó que no cesará en sus exigencias a gobierno de Estados Unidos para que fortalezca el combate contra el tráfico ilegal.

Lo anterior debido a que refirió que en los mismos términos, el mayor volumen del armamento que cruza al país, no cuenta con el permiso de las autoridades mexicanas para entrar.

Claudia Sheinbaum pide a Estados Unidos corresponder a lucha contra el narco que realiza su gobierno

Al referir que hasta un 75% de las armas que se han incautado en México provienen de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum insistió en pedir que se refuercen las acciones contra el tráfico ilegal de armamento.

Incluso, la presidenta de México señaló que las autoridades del país vecinos del norte, tendrían que corresponder a la lucha que realiza su administración contra el tráfico de drogas.

“Así como México trabajando todos los días para evitar la llegada de drogas a nuestro vecino país, también es indispensable que se detenga el flujo de armas que alimenta la violencia“ Claudia Sheinbaum

En torno al punto, Claudia Sheinbaum sostuvo que todos los días el gobierno que encabeza realiza acciones para evitar el tráfico de narcóticos a territorio estadounidense.

Por eso, sentenció que incluso en la lucha contra el narcotráfico es fundamental poner un alto al flujo de armas de fuego que dijo, es un aliciente para la violencia que hay en México.