El gobierno de Donald Trump ha descartado pedir la pena de muerte para ex líderes de la extinta organización criminal Los Zetas identificados como:

Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40, y Z42, fueron extraditados a Estados Unidos en febrero de 2025 junto a otros líderes del narcotráfico en México y aún están esperando sentencia.

Aunque existía la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump buscara la pena de muerte para los ex líderes de Los Zetas, Z40 y Z42, la Fiscalía de Estados Unidos ha descartado esta condena.

Omar Treviño Morales, 'El Z-42', jefe de Los Zetas (Diego Reyes / Cuartoscuro)

Estados Unidos descarta pena de muerte para los ex líderes de Los Zetas, Z40 y Z42

Este viernes 12 de septiembre, el Departamento de Justicia informó al juez que lleva al caso de los ex líderes de Los Zetas que el gobierno de Estados Unidos no pedirá la pena de muerte para Z40 y Z42.

Sophia Juárez, jefa interina de la sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, le hizo llegar la decisión del gobierno de Estados Unidos al juez Trevor McFadden.

“Querido juez McFadden: El gobierno respetuosamente envía esta carta para informar a la corte y a la defensa que la fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina no perseguir la pena de muerte contra el acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”. Comunicado del Departamento de Justicia

Ex líderes de Los Zetas, Z40 y Z42 libran pena de muerte en Estados Unidos. (Redes sociales)

Cabe mencionar que la próxima audiencia de los hermanos Treviño Morales, alías Z40 y Z42, está programada para el 14 de octubre de 2025 en la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia.

Ex líderes de Los Zetas, Z40 y Z42, libran pena de muerte; los delitos que enfrentan en Estados Unidos

Los hermanos Treviño Morales, alías Z40 y Z42, se libraron de la pena de muerte en Estados Unidos luego de que el Departamento de Justicia descartara esta condena para los ex líderes de Los Zetas.

De acuerdo con la información, los cargos que enfrentan Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40, y Z42, en Estados Unidos son los siguientes: