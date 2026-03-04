Omar Treviño Morales, conocido como “El Z-42″, fue señalado por amenazar en 2025 a un funcionario en Estados Unidos mientras permanecía a la espera de su juicio en el Centro de Detención de Alexandria (ADC), en Virginia.

“El acusado dijo a un oficial de la prisión que sabía que ‘le gustaban los perros dóberman’ y que sabía ‘mucha información’. Que incluso podía encontrar la dirección del oficial” ADC de Alexandria

En un memorándum de la fiscalía estadunidense, al líder del Cártel de Los Zetas también se le acusó de tratar de intimidar al funcionario diciéndole que, gracias a sus contactos, podría obtener su información y dirección en un mes.

Las supuestas declaraciones de El Z-42 fueron reveladas en medio de los esfuerzos de la fiscalía para que el mexicano se mantenga en la prisión FCI de Lewisburg, en Pensilvania, bajo medidas restrictivas de confinamiento.

Omar Treviño Morales, 'El Z-42' (Saúl López / Cuartoscuro)

El Z-42 intenta apelar su permanencia en el FCI de Lewisburg

En su comunicado, la fiscalía estadounidense argumentó que las supuestas amenazas de El Z-42 al guardia de la prisión de Alexandria fueron el motivo de su traslado al FCI de Lewisburg, en Pensilvania.

“El acusado amenazó a un guardia en la instalación local en la que se encontraba previamente, el ADC, y ahora argumenta que las condiciones que él mismo creó (la transferencia al FCI de Lewisburg (Pensilvania), violan su derecho en la Sexta Enmienda” ADC de Alexandria

El Z-42 ha intentado apelar su permanencia en el FCI de Lewisburg, sobre el argumento de que esto impide la asistencia efectiva para su defensa debido a la distancia entre la prisión y las casas de sus abogados.

Asimismo, la defensa de El Z‑42 sostuvo que la prisión se encuentra demasiado alejada tanto del tribunal como de las oficinas de sus abogados, lo que, en conjunto, implicaría una vulneración de su derecho a contar con una defensa adecuada

Sin embargo, las autoridades de ese país insisten en que El Z-42 permanezca recluso en ese centro bajo medidas restrictivas de confinamiento dado su nivel de peligrosidad e historial de amenazas contra un funcionario de Estados Unidos.

El Z-42 fue extraditado a Estados Unidos en 2025

Es de recordar que Omar Treviño Morales o Z-42 fue extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto a su hermano, Miguel Ángel, quien era el primero al mando de la organización criminal de Los Zetas.

Ambos enfrentan cargos por crimen organizado y otros delitos en ese país, entre los que se incluyen:

Lavado de dinero

Posesión de armas de fuego

Tráfico de mariguana y cocaína