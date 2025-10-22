El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró el martes 21 de octubre de 2025 que Colombia cuenta con el apoyo de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera” Vladimir Padrino López

Esta muestra de apoyo ocurre luego de que el presidente Donald Trump acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”, lo que fue interpretado como una “amenaza” por parte de Estados Unidos.

Donald Trump se va contra Gustavo Petro por su 'ineficiencia' como presidente de Colombia. (Yazmín Betancourt/SDPNoticias)

Venezuela confirma que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyaría a Colombia ante amenazadas de Trump

Según comunicó el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, las declaraciones de Donald Trump contra Gustavo Petro fueron una ofensa hacia los ciudadanos colombianos.

“El que no diga sí, se arrodille y diga sí, baje la cabeza ante el imperialismo norteamericano, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante, esa es la estrategia, burda, una estrategia estrafalaria”. Vladimir Padrino

Por ello, señaló que Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar “todas las amenazas” que se presenten sobre la frontera.

Recién hace unos días, Gustavo Petro expuso sus diferencias con Donald Trump respecto a su política antidrogas, sobre todo por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de Venezuela.

El conflicto surge luego de que Estados Unidos retiró de la lista de países que combaten el narcotráfico a Colombia, además de que dicho país le quitó la visa a Petro por convocar a los soldados estadounidenses a desobedecer a favor de Palestina.