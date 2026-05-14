En medio de las tensiones con Cuba, la Embajada de Estados Unidos en la isla enmarcó las nuevas medidas dirigidas contra las élites cubanas vinculadas al manejo de la economía y presuntas cuentas en el extranjero.

A través de un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, el gobierno encabezado por Donald Trump aseguró que las sanciones buscan presionar a los sectores cercanos al régimen cubano y al conglomerado empresarial militar GAESA.

"Las nuevas y contundentes sanciones del presidente Trump y el secretario Rubio contra GAESA envían un mensaje claro: se acabó el juego. No hay lugar donde las élites del régimen cubano, ni los bancos y empresas que operan con ellos, puedan ocultar los fondos ilícitos robados al pueblo cubano” Embajada de Estados Unidos en Cuba

. @UnderSecretaryF - Las élites cleptocráticas de Cuba han centralizado todo el poder económico en GAESA, el conglomerado militar que desvía los escasos recursos de la isla a cuentas bancarias en el extranjero para las élites del régimen. Para que Cuba tenga un futuro económico,… https://t.co/8fIBKpl1f9 — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 14, 2026

Las medidas forman parte de la nueva estrategia de sanciones económicas impulsada por la segunda administración de Trump contra Cuba, en medio de la crisis energética y los apagones masivos que enfrenta la isla.

Las sanciones se enfocan en el GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, señalado por Washington de concentrar una parte importante de la economía cubana.

De acuerdo con estimaciones citadas por autoridades estadounidenses, el grupo tendría activos cercanos a los 20 mil millones de dólares y controlaría hasta el 40% de la economía de la isla.

¿Cuáles son las sanciones de Estados Unidos contra las élites cubanas?

A inicios de mayo de 2026, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 para endurecer las restricciones económicas contra el gobierno cubano.

La disposición autoriza al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a implementar acciones contra funcionarios, empresarios y presuntas élites cubanas con recursos en el extranjero, entre ellas:

Congelamiento de activos

Prohibición de transacciones financieras

Penalizaciones contra bancos y corporaciones extranjeras vinculadas con el régimen cubano

Por su parte, Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el pasado 7 de mayo de 2026 que el GAESA opera para desviar miles de millones de dólares hacia “cuentas bancarias ocultas en el extranjero”.

Según el funcionario estadounidense, estos recursos beneficiarían únicamente a una “élite corrupta”, mientras la población cubana enfrenta escasez de alimentos, medicinas y una crisis energética persistente.

Embajada de Estados Unidos en Cuba acusa desvío de recursos

La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró las acusaciones contra las élites cubanas y aseguró que el control económico del GAESA afecta directamente el desarrollo de la isla.

"Las élites cleptocráticas de Cuba han centralizado todo el poder económico en GAESA, el conglomerado militar que desvía los escasos recursos de la isla a cuentas bancarias en el extranjero para las élites del régimen. Para que Cuba tenga un futuro económico, esto debe terminar" Embajada de Estados Unidos en Cuba

En respuesta, las autoridades cubanas rechazaron las acusaciones del gobierno estadounidense y señalaron a Washington de mantener una política de presión económica con una “intención genocida” contra el pueblo cubano.