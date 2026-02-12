El Congreso de Estados Unidos votó el miércoles 11 de febrero contra la imposición de aranceles de Donald Trump a Canadá.

Esto luego de que el propio Donald Trump emitiera una declaratoria de emergencia nacional, con la intención de justificar aranceles a productos procedentes de Canadá.

Congreso de Estados Unidos vota a favor de eliminar aranceles a Canadá; Trump podría vetar la resolución

Con 219 votos a favor, incluidos los de seis legisladores republicanos, y 211 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por rechazar los aranceles impuestos a productos canadienses.

Esto pese a las amenazas de Trump, quien aseguró que “habría consecuencias” para los republicanos que votaran a favor de levantar esta medida de cara a próximas elecciones.

Se trata también de una de las primeras votaciones en donde los legisladores demócratas se alzan con la victoria, toda vez que no cuentan con la mayoría en el Congreso.

Una vez aprobado el rechazo a los aranceles para productos canadienses, el dictamen se envió al Senado en donde será analizado y discutido en próximos días.

Sin embargo, corre el riesgo de que Trump emita un veto contra cualquier resolución negativa para su gobierno, anulando la decisión de los legisladores.

Y es que cabe recordar que tanto el Congreso como el Senado ya votaron en contra de imponer aranceles, por lo que este nuevo análisis presenta la posibilidad de revocar dicha medida y retomar los acuerdo comerciales con Canadá que aún se encuentran vigentes.