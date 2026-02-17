Canadá desafía las amenazas de incrementar los aranceles hasta en un 100% por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntando ahora al mercado de autos eléctricos procedentes de China.

Y es que luego de que el primer ministro Mark Carney anunciara un acuerdo para reducir los impuestos a los autos eléctricos chinos de un 100% a un 6.1% a partir de enero 2026, los canadienses ven con buenos ojos esta opción.

Pese a las amenazas constantes de Donald Trump, quien busca imponer un 100% de aranceles a los productos de Canadá, parece que ahora este país busca apuntalar a los autos eléctricos chinos dentro de su mercado nacional.

Según reveló la encuesta realizada por Nanos Research Group para Bloomberg News, más del 50% de canadienses sí contemplaría un auto chino dentro de sus opciones de compra.

Incluso, de acuerdo con la encuesta, cerca del 15% de los canadienses preferiría comprar un auto chino por encima de otras opciones.

Contrario a información de años anteriores, solo el 28% del mercado de Canadá rechazaría autos procedentes de China, debido a la desconfianza que estos generan frente a un mercado ya conocido.

De acuerdo con el convenio entre Canadá y China, este 2026 se introducirán las primeras 49 mil unidades a un mercado que ven creciente.

Según ha informado la propia administración de Carney, este primer acuerdo contempla autos eléctricos cuyo precio es igual o menor a 35 mil 000 dólares canadienses (25mil 700 dólares estadounidenses, aproximadamente) lo que los convertirá en una atractiva opción para su mercado.