El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, rechazó regresar a México pese a un supuesto retiro de su ficha roja de la Interpol, y volvió decirse víctima de una persecución política.

Ayer lunes 17 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló como falso el argumento de que la Interpol retiró la ficha de roja de Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en dos ocasiones.

Sin embargo, pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a estos señalamientos, la FGR reconoció que la ficha roja del exgobernador de Tamaulipas fue “suspendida de momento” debido a que Cabeza de Vaca obtuvo un amparo que fue impugnado por la propia FGR.

Francisco García Cabeza de Vaca rechaza regresar a México (Especial)

Francisco García Cabeza de Vaca rechaza regresar a México; se dice víctima de persecución política

Sin embargo, Francisco García Cabeza volvió a afirmar que su ficha roja impuesta por la Interpol fue retirada, razón por la que acusó a la FGR de no estar al tanto de la situación y de actuar de mala fe en su contra.

En entrevista para Grupo Fórmula con la periodista Azucena Uresti, esto dijo el ex gobernador de Tamaulipas:

“La Interpol habló con mis abogados donde se menciona que se ha retirado la ficha de búsqueda en mi contra... quizá la fiscalía no sabe inglés. La Fiscalía tiene que demostrar con documentos sus argumentos... fueron ellos los que con fines políticos, filtraron el documento de la ficha”. Francisco García Cabeza de Vaca

Dicho lo anterior, Cabeza de Vaca aseguró que su caso es una cortina de humo, y acusó al actual Gobierno de México de estar coludido con el narcotráfico, pese a que el Gobierno de Estados Unidos hizo dicha acusación con información sobre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón condenado a 38 años de cárcel por narcotráfico.

En ese sentido, rechazó regresar a México; “la Interpol se dio cuenta de que esto era una persecución política... una de la que he sido víctima desde hace muchos años", dijo el ex gobernador acusado de delincuencia organizada.

“No quieren hacerle frente al señalamiento de EUA de su relación con el narco. Viendo todo esto, ¿Crees que voy a arriesgar mi integridad e ir a México? No me voy a prestar para ser la cortina de humo... EUA ya señaló a los morenarcos". Francisco García Cabeza de Vaca

Francisco García Cabeza de Vaca dice que la 4T no lo premió con una embajada como a otros ex gobernadores

Francisco García Cabeza de Vaca no solo rechazó regresar a México al señalar una persecución política en su contra; también acusó a la denominada 4T de no haberlo premiado con una embajada como sucedió con otros ex gobernadores.

“Yo les gané en la corte, fabricaron delitos de difamación y calumnia. Como gobernador no me dejé someter, ellos querían obediencia ciega. Yo no fui como otros gobernadores a los que los premiaron con una embajada”. Francisco García Cabeza de Vaca

El ex gobernador de Tamaulipas dijo concluir que al actual Gobierno de México no le gustaría escuchar su verdad en torno a su ficha de detención.