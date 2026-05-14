La diputada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Mar Espinar, criticó la visita que Isabel Díaz Ayuso a México solo para insultar al país.

Asimismo, aseguró a los mexicanos que “Madrid no es Ayuso” y reiteró que España respeta a México, así como el apoyo que los españoles han encontrado en los gobiernos mexicanos.

“A los amigos mexicanos que hoy nos acompañan quiero decirles que Madrid no es Ayuso, que esta política ultra no representa a Madrid. España respeta a México, España está profundamente agradecida por lo que hizo México por los españoles tras la guerra civil y el franquismo”. Mar Espinar, diputada de PSOE

Diputada de PSOE critica a Ayuso por su viaje a México; “solo sabe insultar”.

La diputada Mar Espinar criticó el viaje de 10 días de Isabel Díaz Ayuso a México, país en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró sentirse en peligro, a pesar de pasar varios días de vacaciones.

Desde la Asamblea de Madrid, la diputada de PSOE reclamó las críticas que hizo Isabel Díaz Ayuso de México luego de cancelar su gira pero no regresar de inmediato a “la seguridad de su ático en uno de los seis vuelos directos diarios” que parten desde México.

Ayuso estaba tan asustada en México que tardó cinco días en buscar un vuelo directo Cancún-Madrid.



¿No será que quería apurar el último tequila? Qué ridículo tan espantoso.



Que explique de una vez cuánto nos ha costado su viaje a los madrileños. pic.twitter.com/EdBpbpJgNB — PSOE Madrid (@psoe_m) May 14, 2026

Asimismo, reiteró que Isabel Díaz Ayuso es la única política en Madrid que salió de vacaciones en la mitad del periodo legislativo; además de reclamar que sólo fue a México para insultar, provocar y luego “lloriquear”.

“¿Qué político se toma 10 días de vacaciones en mitad de curso para irse a México? Yo solo conozco a uno, a usted. ¿Cómo es posible que estando tan asustada aguantara ahí cinco días sin agenda? ¿Cómo es posible que no volviera a la seguridad de su ático en uno de los seis vuelos directos diarios que hay de México a Madrid?... En México ha hecho lo único que sabe hacer, insultar, provocar y luego lloriquear” Mar Espinar, diputada de PSOE

Por otra parte, reiteró al pueblo de México que Isabel Díaz Ayuso no representa a Madrid y aseguró que España está “profundamente agradecida” por recibir a los españoles que huyeron del franquismo.

Además, la llamó a esclarecer a los madrileños “cuánto les ha costado el viaje a México” y le aseguró que en España están avergonzados de Isabel Díaz Ayuso por competir por se “la más xenófoba de la ultraderecha del mundo”.