El gobierno de España decomisó 2.5 toneladas de metanfetamina vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo conjunto con autoridades de Francia.

Asimismo, se logró el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios clandestinos en el país.

Además, la Policía Nacional de España compartió que durante el operativo detuvieron a 13 personas de las que 12 que fueron puestas en prisión.

España decomisa 2.5 toneladas de metanfetamina disueltas en vainilla

Policías de España y Francia realizaron un operativo conjunto con el que lograron la desarticulación de una rama del CJNG que opera en Cataluña, donde se incautaron 2.5 toneladas de metanfetamina.

De acuerdo con los informes, la droga vinculada al CJNG fue encontrada camuflada en alrededor de 12 toneladas de envases de plástico de esencia de vainilla proveniente de México.

En este operativo se desmanteló uno de los mayores laboratorios clandestinos para la recuperación de metanfetamina, informó la policía de España.

Asimismo, señalaron que, de acuerdo con investigaciones, los miembros detenidos del CJNG extraían en un lapso de dos días alrededor de 800 kilos de metanfetamina “mediante complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización”.

España desmantela laboratorio clandestino del CJNG

Por otra parte, autoridades de España compartieron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino del CJNG ubicado en una finca.

Según los reportes, esta ubicación es “un punto geoestratégico”, pues también se encuentra cerca de Francia.

Asimismo, resaltaron que el operativo conjunto con el gobierno de Francia inició en junio, cuando autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México y con destino final a España.

Además, resaltó que de los 13 detenidos, 7 son de origen mexicano y 5 de ellos proceden de la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que los otros 2 son originarios de Sinaloa.