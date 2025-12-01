Alejandro N, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Madrid, España, por ser presunto proveedor de precursores químicos para elaborar drogas que se enviaban a Europa y Estados Unidos.

Se trata de Alejandro Reynoso Jiménez, integrante de una célula delictiva del CJNG que elaboraba fentanilo y otras drogas sintéticas.

Después de su detención en Madrid, la Marina mexicana inició cateos en Guadalajara donde encontraron narcobodegas con precursores químicos y herramientas de laboratorio para hacer drogas.

Colaboran México y España en detención de Alejandro Reynoso vinculado al CJNG

La secretaría de Marina informó que colaboraron con las autoridades de España pues confirmaron su salida del país y así fue detenido.

La detención sucedió cuando Alejandro Reynoso llegaba a España procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En la parte mexicana, la detención permitió que se iniciaran diferentes acciones de cateo en las que encontraron sustancias químicas, equipo especializado para laboratorios y se confirmó que hacían tabletas de fentanilo otras drogas sintéticas.

Capturan a Alejandro Reynoso; seguirán investigando brazos del CJNG en otros países

En los operativos participaron no solo la Marina sino agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina mexicana, dijo que tras la detención de Alejandro Reynoso en Madrid, que el hecho permitirá conocer la infraestructura y forma de operar de la célula de producción ilícita de drogas.

La FGR tendrá el objetivo investigar sobre el alcance de esta organización y sus lazos criminales en otros países.