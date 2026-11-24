En seguimiento al escándalo por Ueno Bank, la Policía de Paraguay confirmó el lunes 23 de noviembre la captura del hermano y la cuñada del expresidente de dicho país, Santiago Peña.

Puntualmente, se trata de Francisco Peña Palacios y su esposa, Rocío Caballero Bosch, quienes fueron detenidos tras la emisión de órdenes de captura formuladas por el Ministerio Público.

Policía investiga al hermano y cuñada del expresidente Santiago Peña por beneficiarse con caso Ueno Bank

Agentes de la Policía Nacional de Paraguay concretaron la captura de Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch, ambos bajo sospechas de la comisión de delitos de lavado de activos y administración en provecho propio.

Debido a estos señalamientos, relacionados con el caso Ueno Bank, un juez determinó la prisión preventiva para ambos.

De acuerdo con los reportes, la captura del hermano de Santiago Peña se produjo cuando este pretendía abandonar su domicilio.

Al lugar, ubicado en el exclusivo barrio Los Laureles de Asunción, arribaron agentes de la policía quienes a bordo de una patrulla lograron interceptar la camioneta de Francisco Peña.

En paralelo, Caballero Bosch compareció voluntariamente en compañía de su abogado ante las dependencias de la Dirección contra el Crimen Organizado de Paraguay.

Escándalo Ueno Bank: capturan al hermano y a la cuñada del expresidente Santiago Peña (DANIEL DUARTE / AFP / AFP)

De acuerdo con las autoridades, las detenciones responden a recientes registros judiciales donde se encontró documentación relativa a la transacción inmobiliaria supuestamente simulada de un terreno de 1,184 hectáreas en Paraguarí.

Dicho terreno, valorado en unos tres millones de dólares, fue negociado entre la firma Pear SRL y Ueno Bank.

Ante ello, la Policía de Paraguay señaló que continuarán con las investigaciones, con el fin de determinar el alcance del caso que salpica al expresidente Santiago Peña y su familia.