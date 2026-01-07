Se ha confirmado la muerte del presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba, Benny Sagi, juez encargado de investigar el caso de corrupción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Luego de que Benny Sagi, juez del caso Netanyahu fuera encontrado muerto este domingo 4 de enero cuando un vehículo impactó contra su motocicleta en la Ruta 6 de la carretera de la ciudad de Ashdod.

Según los reportes policiales, el accidente habría ocurrido cuando un vehículo que circulaba fuera de la carretera se incorporó a la autopista y chocó con la motocicleta del juez Benny Sagi.

Al momento de la emergencia, los paramédicos encontraron a Benny Sagi, juez del caso Netanyahu tendido sobre la carretera con múltiples heridas y sin signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el lugar.

Ante la muerte de Benny Sagi, juez del caso Netanyahu, la policía de Kfar Menachem, al este de Ashdod ya ha abierto una investigación para determinar si el accidente fue un mero suceso de tráfico o por alguna otra circunstancia.

Encuentran muerto a Benny Sagi, juez del caso del caso Netanyahu (Especial )

Isaac Herzog lamenta la muerte Benny Sagi, juez del caso Netanyahu

El presidente de Israel, Isaac Herzog ha lamentado la muerte Benny Sagi, juez del caso Netanyahu, por lo que se dijo “conmocionado y dolido”.

Por lo que Isaac Herzog destacó la labor judicial de Benny Sagi pues su agudeza como juez siempre lo marcó.

“El juez Sagi era un jurista brillante y agudo, un juez maravilloso que combinaba un gran conocimiento profesional con una honestidad extraordinaria… un juez de estatura y autoridad, con una historia personal conmovedora, conocido ante todo como un hombre de valores, humilde y amable, que siempre veía a la persona que tenía delante y se esforzaba por la paz y la reconciliación”. Isaac Herzog, presidente de Israel