Este viernes el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, generó controversia por su respuesta a Tucker Carlson sobre derechos territoriales basado en pasajes bíblicos.

La conversación abordó además la guerra en la Franja de Gaza y una posible ofensiva contra Irán, temas que inflaman un debate diplomático sensitivo.

Repercusiones de la declaración de Mike Huckabee

Carlson citó una escritura que atribuye a los descendientes de Abraham un territorio desde el Nilo hasta el río Éufrates, y preguntó si Israel tendría derecho a ocuparlo.

Huckabee respondió que “estaría bien si se adueñaran de todo”, aunque intentó matizar luego que no cree que tal acción sea el foco actual.

Legisladores y analistas consideraron que la frase podría alimentar narrativas expansionistas en un contexto ya volátil.

La entrevista intensificó la mirada internacional sobre la influencia de interpretaciones religiosas en políticas exteriores.

Carlson también resaltó encuestas donde apenas un 21 % de estadounidenses apoyan una guerra con Irán, señalando la posible brecha entre opinión pública y política oficial.

Huckabee señaló que la valoración final sobre decisiones de guerra y política exterior recaerá en los votantes estadounidenses durante elecciones.

El intercambio se da en un momento de creciente tensión por el conflicto en Gaza, donde miles de civiles han muerto y sigue la presión internacional por soluciones diplomáticas.

Advertencia de Mike Huckabee a Irán eleva tensión diplomática

En la entrevista, Mike Huckabee lanzó una advertencia directa a Irán sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

El embajador señaló que cualquier pacto debe incluir el fin del enriquecimiento nuclear, la renuncia a armas atómicas y la reducción del inventario de misiles balísticos.

Agregó que, de no concretarse un entendimiento, el presidente Donald Trump descartaría un acuerdo y consideraría una acción militar como respuesta ante el incumplimiento iraní.

También recordó los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio, durante la Operación Martillo de Medianoche, como antecedente reciente.