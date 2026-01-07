Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu muere en accidente de tráfico.

¿Quién fue Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu?

Benny Sagi fue un juez de Israel, conocido por ser el responsable en el caso de corrupción de Benjamín Netanyahu.

Además de que Benny Sagi, también era quien presidía como presidente del Tribunal de Distrito de Beer Sheva.

Encuentran muerto a Benny Sagi, juez del caso del caso Netanyahu (Especial )

¿Qué edad tenía Benny Sagi?

Al momento de su muerte, Benny Sagi tenía 54 años de edad.

¿Quién era la esposa de Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu?

Se sabe que Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu estaba casado, su esposa se llama Yael, no se tiene más detalles.

¿Qué signo zodiacal era Benny Sagi?

Se desconoce a qué signo zodiacal perteneció el juez Benny Sagi, pues no se conoce la fecha precisa de su nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu?

Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu tuvo 3 hijos, una hija y dos hijos, no hay más detalles.

¿Qué estudio Benny Sagi?

Se desconoce en dónde estudio Benny Sagi, sin embargo, su formación de leyes fue de manera superior.

¿En qué trabajó Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu?

Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu destacó por su trabajo como un reconocido jurista israelí.

Se sabe que Benny Sagi trabajó en la Fiscalía del Distrito Central del Estado entre 2001 y 2007.

Más tarde, el juez Benny Sagi se convirtió en vicepresidente del Tribunal de Magistrados de Tel Aviv en 2013, y luego juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv en 2015.

Ya para junio de 2024 fue nombrado presidente interino del Tribunal de Distrito de Beersheba, sin embargo, Benny Sagi asumió el cargo de manera permanente en abril de 2025.

Antes de su carrera como juez en Israel, Benny Sagi también ejercicio la docencia como profesor de derecho en varias universidades.

Muere Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu

El pasado 4 de enero de 2026, Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu, murió en accidente de tráfico.

Luego de que Benny Sagi fuera impactado mientras viajaba en su motocicleta por un vehículo que circulaba fuera de la carretera.

El juez Benny Sagi fue encontrado en el lugar del incidente con múltiples heridas y sin signos vitales, por lo que se declaró muerte en el lugar.

Pese a que los indicios determinan accidente de tráfico la muerte de Benny Sagi, juez responsable del caso de corrupción de Benjamín Netanyahu, la policía ha abierto una investigación para confirmar los hechos.