Emma Coronel cuenta lo que fue para ella estar casada con Joaquín, ‘El Chapo’, Guzmán en un documental; donde admitió haber cometido errores.

En “Married to The Chapo: Emma Coronel Speaks”, de Oxygen, comparte detalles de cómo fue su matrimonio con ‘El Chapo’ y reveló como hacía para verlo.

Asimismo, compartió cómo fue que se sintió mientras cumplía su propia condena por lavado de dinero y narcotráfico.

Emma Coronel admite que cometió errores en documental sobre su matrimonio con ‘El Chapo

En el documental que se estrenó el pasado 28 de noviembre en Estados Unidos, Emma Coronel comparte que sabe que cometió errores.

Recordó que fue juzgada por permanecer impasible durante su juicio y que incluso la señalaron porque parecía que “no tenía sangre en las venas”; sin embargo, todo fue para protegerse.

“Me han dicho que parece como que no tuviera sentimientos, parece como si no sufriera, que no tuviera sangre en las venas, pero en ese tiempo sentí, para protegerme a mí misma, que era lo adecuado poner como una máscara” Emma Coronel

Sabe que cometió errores en su vida; sin embargo, aclaró que ya pagó por todo ellos y espera que ahora solo la juzguen por lo que haga de ahora en adelante.

“Cometí errores, no fui perfecta, pero ya pagué por mie errores y de lo que soy responsable ahora es de lo que haga de aquí en adelante” Emma Cooronel

A pesar de que mencionó haber cometido errores, cuando fue cuestionada por ellos, Emma Coronel respondió entre risas: “Yo creo que no te lo voy a aclarar”.

🔴“Cometí errores; no fui perfecta”: Emma Coronel cuenta su versión sobre la vida junto a “El Chapo” Guzmán



En un documental de @oxygen, revela cómo vivió su relación con el líder del Cártel de Sinaloa y las consecuencias que enfrentó



pic.twitter.com/Xad9hFORwf — Azucena Uresti (@azucenau) December 1, 2025

Emma Coronel lamenta que matrimonio con ‘El Chapo’ la alejó de sus hijas y llevó a su familia a la cárcel

Emma Coronel, quien admitió que nunca llamó a Joaquín Guzmán Loera por su apodo y, en cambio, se refería a él como “mi amor”, señaló algunos arrepentimientos que tiene por su relación con el líder del Cártel de Sinaloa.

Y es que admitió que sabe que si no se hubiera casado con él, su papá y hermanos no habrían terminado en la cárcel por delitos de narcotráfico.

“Si no me hubiera casado con él; mi padre y mis hermanos nunca habrían ido a prisión” Emma Coronel

Asimismo, resaltó que sufrió mucho la separación de sus hijas para poder cumplir la condena que se declaró en junio de 2021 en su contra, luego de declararse culpable de:

narcotráfico

lavado de dinero

manejo de empresas relacionadas con el narcotráfico

Emma Coronel destacó que permanecer alejada de sus hijas la llevó a la depresión; sin embargo, ahora busca reconstruir su vida y construir su propia marca.