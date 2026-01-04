¿Elon Musk, dueño de Tesla y otras empresas tecnológicas, se reconcilió con el presidente Donald Trump? Las dudas crecen tras la “encantadora cena” que tuvieron junto a la esposa del mandatario de Estados Unidos.

“Anoche tuvimos una cena encantadora con Donald Trump y Melania Trump. ¡El 2026 va a ser increíble!”, escribió Elon Musk en su cuenta de X, red social de la que también es dueño, este 4 de enero.

En la fotografía aparecen cenando los tres en una mesa redonda, rodeados de otras mesas y de seguridad de Donald Trump, al parecer la noche del 3 de enero.

Elon Musk y Donald Trump comparten cena ¿de reconciliación?

La reunión se da luego de que en septiembre de 2025 Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los líderes tecnológico y de la Inteligencia Artificial, pero no estuvo Elon Musk.

Elon Musk fue invitado según Donald Trump pero no acudió a la cena en la que estuvieron otros líderes tecnológicos como Mark Zuckerberg, fundador de Meta; Bill Gates, cofundador de Microsoft; Sam Altman, cofundador de OpenAI; y muchos más.

Donald Trump y Elon Musk se distanciaron en mayo de 2025

Cabe recordar que Elon Musk fue uno de los impulsores de la idea de que Donald Trump tuvo una amistad con Jeffrey Epstein, luego de haberlo despedido de su gobierno.

Previamente Elon Musk se había quejado del plan fiscal de Donald Trump por aumentar deuda y mantener gastos superfluos, lo que le valió su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), puesto que se había creado específicamente para él.

Estos hechos marcaron su distanciamiento oficial desde mayo de 2025 en una despedida desde la Casa Blanca.