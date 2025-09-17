Donald Trump, quien cerró el caso de Jeffrey Epstein en julio de este año, está siendo respaldado por Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Al igual que Donald Trump, Kash Patel está recurriendo a la minimización y a la negación alrededor del caso de Jeffrey Epstein.

Depredador sexual que murió en una prisión de Manhattan en 2019, estando a la espera de un juicio por cargos de tráfico sexual.

De acuerdo con lo expresado por Kash Patel al Comité Judicial del Senado, el 16 de septiembre, no hay información que confirme que el ya mencionado traficaba con mujeres jóvenes.

Sugiere que éste era quien abusaba de ellas y no las ofrecía.

“No hay información creíble, ninguna. Si la hubiera, habría presentado el caso ayer (y habría señalado) que traficaba para otros individuos” Kash Patel, director de FBI

Jeffrey Epstein (Especial)

Kash Patel, fiel a Donald Trump

Las declaraciones de Kash Patel -de 45 años- refuerzan la molestia de algunos partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump -de 79 años-.

Quienes desde hace varios años dan por hecho que se protege a ciertos círculos de poder vinculados al Partido Demócrata y Hollywood.

Incluso, Donald Trump ha sido vinculado con Jeffrey Epstein, de quien se distanció a lo largo de la primera década de los años 2000.

No obstante, hasta el momento no se ha probado que el presidente haya participado en una actividad ilegal de la mano de Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein y Donald Trump (@ActualidadRT / Tomada de X)

Esto a su vez refresca la memoria de muchos que criticaron a Kash Patel por hacer una “purga al FBI”.

La cual dejó fuera a varios agentes que trabajaron en casos penales relacionados a Donald Trump, así como “se deshizo” de personas que consideró desleales al presidente.

Ante esto, el Senador de los Estados Unidos, Dick Durbin -de 80 años- acusó a Kash Patel de dañar incalculablemente al FBI, pero sobre todo de “poner en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública”.

A él se le unieron tres -ahora- exfuncionarios del FBI, quienes denunciaron haber sido despedidos por no demostrar “suficiente lealtad política”.

Con información de AFP y The New York Times en Español