A principios de octubre, el Museo de Oakland de California, una institución histórica ubicada en el norte del estado, fue víctima de un robo masivo que resultó en la sustracción de más de mil objetos de gran valor cultural e histórico. El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del 15 de octubre en las instalaciones de almacenamiento externas del museo, según informó el Departamento de Policía de Oakland. Las autoridades locales, junto con el FBI, están investigando el caso.

El misterioso robo de más de mil piezas históricas en el Museo de Oakland

Entre los artículos robados se encuentran cestas elaboradas por comunidades nativas americanas, joyas, computadoras portátiles y diversos artefactos históricos, muchos de los cuales formaban parte de exposiciones dedicadas al arte, la historia y la ciencia de California. Por el momento, no se ha revelado el valor económico estimado de las piezas ni los detalles sobre cómo los ladrones lograron acceder al lugar.

La directora ejecutiva del museo, Lori Fogarty, calificó el hecho como “un acto descarado” que priva al público del acceso a su patrimonio cultural. Destacó que la mayoría de los objetos sustraídos habían sido donaciones de benefactores, lo que agrava la pérdida para la institución y la comunidad.

El Museo de Oakland de California, fundado en 1969, es reconocido por su enfoque en la identidad cultural del estado y por ofrecer exposiciones interactivas que celebran su diversidad y legado histórico. Este robo se suma a una preocupante ola de asaltos a instituciones culturales de alto perfil, como el ocurrido el 19 de octubre en el Museo del Louvre, en París, donde cuatro ladrones robaron ocho joyas de la corona francesa. Ambos casos reflejan un aumento de los delitos dirigidos a museos y colecciones históricas, generando alarma en el sector cultural internacional.