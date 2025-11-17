Jeannette Jara Román -de 51 años de edad- y José Antonio Kast Rist se enfrentarán el 14 de diciembre en la segunda vuelta por la elección presidencial de Chile.

La candidata de izquierda Jeannette Jara Román obtuvo una ventaja de 26.58% sobre José Antonio Kast Rist, quien obtuvo 24.32% de preferencia.

La constitución de Chile determina que para que un candidato gane la presidencia en la primera vuelta, debe obtener la mayoría de votos.

Si no es así, se deben convocar una segunda vuelta en las elecciones.

Jeannette Jara Román (Instagram/@jeannettejararoman)

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile se realizó el 16 de noviembre y el voto fue obligatorio, de lo contrario, los ciudadanos serían multados.

Hubo ocho candidatos en las elecciones presidenciales chilenas, donde también se eligieron diputados y senadores en siete regiones.

Al final se determinó que la elección del siguiente dirigente de Chile estaría entre Jeannette Jara Román y José Antonio Kast Rist.

José Antonio Kast Rist (Instagram/@joseantoniokast)

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile serán reñidas

Jeannette Jara Román pertenece al Partido Comunista (PC), mientras que José Antonio Kast pertenece al Partido Republicano.

La segunda vuelta de las elecciones de Chile definirán el nuevo rumbo del país, ya que existe la posibilidad de que la ultraderecha regrese al país desde el fin de la dictadura.

La candidata del Partido Comunista ha expresado que, de llegar a la presidencia, renunciará a su partido.

Mientras que José Antonio Kast Rist es candidato a la presidencia por tercera ocasión y a diferencias de sus anteriores campañas, el político ha evitado hablar de sus ideales ultraconservadoras.