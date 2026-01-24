Con la llegada de aplicaciones ligadas a la inteligencia artificial, se descontroló la creación de imágenes, tema que le preocupa a Paris Hilton.

En el pasado, en internet se filtró un inapropiado video de Paris Hilton, quien hoy impulsa una ley para evitar el contenido deepfake.

Uniéndose a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, desde el Capitolio, Paris Hilton -de 44 años de edad- recordó aquel episodio de su vida.

“Cuando tenía 19 años, un video privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. La gente lo llamó un escándalo. No lo fue. Fue abuso. En ese momento no había leyes que me protegieran. Ni siquiera había palabras para describir lo que me habían hecho. Internet era nuevo, y también lo era la crueldad que conllevaba. Me insultaron. Se rieron y me convirtieron en el chiste. Vendieron mi dolor por clics, y luego me dijeron que me callara, que pasara página, incluso que agradeciera la atención” Paris Hilton

En su discurso, Paris Hilton reprobó que nadie se preocupará por su sentir y, en su lugar, fue explotada y humillada.

“Nadie me preguntó qué perdí... Perdí el control sobre mi cuerpo, sobre mi reputación. Me robaron mi seguridad y mi autoestima”. Paris Hilton

Aquel video no representó lo peor en su vida, era un inicio, por lo que hoy quiere evitarle esta experiencia a las personas.

Paris Hilton (Galo Cañas / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Paris Hilton impulsa la Ley Defiance contra deepfakes en Estados Unidos

Paris Hilton levanta la voz. Indica que en la actualidad miles de mujeres y niñas están viviendo su experiencia aunque de una forma más aterradora.

“Antes, alguien tenía que traicionar su confianza y robar algo, ahora solo se necesita una computadora y la imaginación de un desconocido. La pornografía deepfake se ha convertido en una epidemia” Paris Hilton

Y tras dejar claro que de una forma más simple se puede destruir la integridad de miles de personas, condena que “ni el dinero ni los abogados pueden detenerlo o protegerla de que vuelva a ocurrir”.

Por lo que la socialité impulsa la Ley Defiance contra los deepfakes en Estados Unidos.

.@ParisHilton advocating passage of the DEFIANCE Act that would combat nonconsensual deepfake pornography: "Too many women are afraid to exist online, or sometimes, to exist at all... This isn't just about technology, it's about power" pic.twitter.com/TQpxct0UjJ — CSPAN (@cspan) January 22, 2026

¿Qué es Ley Defiance?

Con esta Ley para Interrumpir Imágenes Falsificadas Explícitas y Ediciones No Consensuadas, se busca frenar la creación y difusión de contenido explícito deepfake generado con IA sin consentimiento.

Cabe señalar que esta ley fue aprobada por unanimidad por el Senado a principios de este mes. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, también la respaldó.

Se busca que esta legislación no se estanque y establezca una causa de acción civil para las personas que han sido víctimas del deepfake.