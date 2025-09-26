La organización Médicos Sin Fronteras informó a través de redes sociales que la escalada de ataques de Israel, que el primer ministro Benjamin Netanyahu niega, ha puesto en un “riesgo inaceptable” a todo su personal y ha obligado a suspender actividades médicas vitales en Gaza.

“Alertamos de continuos ataques aéreos y el avance de tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones sanitarias. La escalada de ataques de las fuerzas israelíes ha creado un nivel de riesgo inaceptable para nuestro personal, lo que ha obligado a la organización a suspender nuestras actividades médicas vitales en Ciudad de Gaza” Médicos Sin Fronteras

La decisión se tomó ante el rápido deterioro de la seguridad en la Franja de Gaza, donde aún residen ciudadanos palestinos.

La organización reiteró su llamado a un cese inmediato de la violencia y a la implementación de medidas concretas a la escala necesaria para proteger a la población civil. Asimismo, solicitó a las autoridades israelíes garantizar el acceso seguro y sin obstáculos a las organizaciones humanitarias que operan en la región.

Médicos Sin Fronteras destacó que el incremento de ataques aéreos en Gaza y el avance de tanques hacia instalaciones sanitarias los ha obligado a suspender temporalmente sus actividades.

Jacob Granger, coordinador de emergencias de la organización en Gaza, explicó que no tuvieron otra opción debido a que las clínicas estaban rodeadas por fuerzas militares de Israel.

“Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes, y las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— no pueden desplazarse y se encuentran en grave peligro", señaló Granger.

No obstante, reiteró que, aunque se han visto obligados a suspender sus actividades, “nuestro objetivo es seguir prestando apoyo a los servicios esenciales” del Ministerio de Salud mientras continúen en funcionamiento, incluyendo: