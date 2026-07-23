El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este viernes 24 de julio de 2026 en la nueva edición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que fue reprogramado después del intento de asesinato que obligó a suspender la gala celebrada en abril pasado.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la asistencia del mandatario y señaló que el evento servirá para celebrar la libertad de expresión y la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

“Mañana por la noche, el presidente asistirá a la segunda ronda de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrando la libertad de expresión y la Primera Enmienda junto a todos ustedes, miembros de los medios de comunicación. El presidente espera terminar lo que comenzó antes de que un despreciable intento de asesinato descarrilara el evento original en abril, como todos sabemos. Y animo a todos los que nos vean mañana por la noche a sintonizar lo que promete ser una velada muy entretenida y memorable” Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

🇺🇸 Donald Trump asistirá este viernes a la nueva edición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.



Retomará el evento tras la interrupción de la gala de abril, cuando un intento de asesinato frustró su participación.



La vocera Karoline Leavitt señaló que el mandatario… pic.twitter.com/LeC8MnELE6 — Azucena Uresti (@azucenau) July 23, 2026

Reforzarán la seguridad en la Cena de Corresponsales tras el atentado contra Trump

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés), organizadora del evento que reúne cada año a periodistas encargados de cubrir la Presidencia de Estados Unidos, informó que reforzará las medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la gala.

El pasado 26 de abril, la Cena de Corresponsales fue suspendida luego de que Cole Allen, de 31 años, intentó irrumpir armado en el salón donde se realizaba el evento, al que asistían alrededor de 2 mil personas, entre ellas Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios de alto nivel.

El incidente provocó un intercambio de disparos entre el sospechoso y los agentes de seguridad. Aunque no hubo víctimas, el presidente fue evacuado del lugar y posteriormente ofreció una conferencia de prensa de emergencia desde la Casa Blanca, donde expresó su deseo de que la cena se realizara nuevamente lo antes posible.

Allen dejó por escrito que su objetivo eran integrantes de la administración de Trump.

Actualmente enfrenta cargos por intento de asesinato del presidente, delito que podría ser castigado con cadena perpetua, además de dos acusaciones relacionadas con armas de fuego y otra por agresión a un agente.

Casa Blanca invita a seguir la nueva Cena de Corresponsales

Pese al atentado registrado hace apenas unos meses, Karoline Leavitt invitó al público y a los medios de comunicación a seguir la nueva edición de la Cena de Corresponsales.

La portavoz aseguró que será “una velada muy entretenida y memorable”, al tiempo que reiteró que Donald Trump asistirá para retomar el evento que quedó inconcluso tras el ataque ocurrido en abril.