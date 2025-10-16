El gobierno de Estados Unidos retiró las acreditaciones a periodistas del Pentágono que no aceptaron las nuevas reglas impuestas por el Departamento de Defensa, a cargo de Pete Hegseth.

De acuerdo con la información, el Departamento de Defensa dio la oportunidad a los periodistas de decidir si estaban de acuerdo o no con las nuevas reglas y políticas de acceso al Pentágono.

El martes 14 de octubre venció el plazo impuesto por el Departamento de Defensa, por lo que se retiraron acreditaciones a los periodistas no quisieron firmar.

El Pentágono (Wikipedia)

EU retira acreditaciones a periodistas por no firmar nuevas políticas de acceso del Pentágono

El Departamento de Defensa de Estados Unidos retiró las acreditaciones de los periodistas que se negaron a firmar las nuevas políticas de acceso para cubrir el Pentágono.

El miércoles 15 de octubre, decenas de periodistas entregaron sus credenciales de acceso y salieron del Pentágono por no aceptar las nuevas reglas del Departamento de Defensa.

La Asociación de Prensa del Pentágono rechazó que el Departamento de Defensa haya retirado las acreditaciones de “todos los principales medios de comunicación” en Estados Unidos.

A través de un comunicado, dijo que el retiro de las acreditaciones de los periodistas ha marcado “un día oscuro para la libertad de prensa” en este país.

“Hoy, el Departamento de Defensa confiscó las insignias de los reporteros del Pentágono de prácticamente todas las principales organizaciones de medios de comunicación de Estados Unidos. Lo hizo porque los reporteros no formarían una nueva política de medios de comunicación por su amenaza implícita de criminalizar los informes de seguridad nacional y exponer a aquellos que lo firman a un posible enjuiciamiento. Los miembros de la Asociación de Prensa del Pentágono siguen comprometidos a informar sobre el ejército de los Estados Unidos. Pero no se equivoque, hoy, 15 de octubre de 2025, es un día oscuro para la libertad de prensa que plantea preocupaciones sobre el debilitamiento del compromiso de Estados Unidos con la transparencia en la gobernanza, la responsabilidad pública en el Pentágono y la libertad de expresión para todos”. Comunicado de la Asociación de Prensa del Pentágono

Acreditaciones a periodistas en el Pentágono (Redes sociales)

Para mantener su acreditación para cubrir el Pentágono, los periodistas tenían que cumplir con lo siguiente: