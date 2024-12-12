El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue nombrado como Persona del Año 2024 de la revista Time, según informó el propio medio con una publicación en la red social X hoy jueves 12 de diciembre.

Hace unos días, la revista Time reveló los nombres de los finalistas para ser consideradoras a la Persona del Año 2024, algunos de ellos fueron el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el magnate Elon Musk y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida entre los finalistas al premio de la revista Time e incluso reaccionó por su nominación. Sin embargo, fue el presidente electo de Estados Unidos quien se llevó el galardón.

¿Por qué Donald Trump fue nombrado como Persona del Año 2024 de la revista Time?

Donald Trump se convirtió en Persona del Año 2024 de la revista Time luego de ser el primer republicano en ganar el voto popular en 20 años, hecho que destacó el periodista Eric Cortellesa de dicho medio de comunicación.

“Ha realineado la política estadounidense, rehaciendo el Partido Republicano y dejando a los demócratas lidiando con lo que salió mal”, explicó el periodista, mientras que la propia revista Time dio a conocer puntualmente por qué se le dio este nombramiento a Trump:

“Por organizar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación, por remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo, Donald Trump es la Persona del Año 2024 de TIME” TIME

Donald Trump: Revista Time lo nombra Persona del Año 2024

La revista Time reveló que Donald Trump es el ganador del premio a Persona del Año 2024 y obtuvo este reconocimiento por segunda ocasión, ya que en 2016 también fue nombrado Persona del Año ante su ascenso a la presidencia.

De acuerdo con el Colegio Electoral de Estados Unidos, en las elecciones de noviembre de 2024, Donald Trump obtuvo 312 votos mientras que Kamala Harris se mantuvo en 226; este hecho convirtió al empresario en el presidente electo de Estados Unidos por segunda ocasión.

En ese marco, la revista Time dio a conocer al ganador a la Persona del Año 2024:

Persona del Año 2024: Claudia Sheinbaum reacciona a su nominación de la revista Time

En torno al premio a Persona del año 2024 de la revista Time, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó por su nominación; esto durante su conferencia mañanera del pasado 10 de diciembre, en donde dijo que el galardón es un reconocimiento a la denominada Cuarta Transformación.

Cabe decir que el medio Financial Times también incluyó a Claudia Sheinbaum en la lista de las mujeres más influyentes del mundo, donde también figuró la cantante Taylor Swift, quien además ganó el premio a Persona del Año de la revista Time en 2023.

“Como siempre digo, no es un reconocimiento personal sino al trabajo que estamos haciendo un equipo de trabajo y que da continuidad a un modelo de desarrollo y a una visión de cómo gobernar”, expresó Claudia Shienbaum sobre el premio de la revista Time.

Se gobierna con cercanía, con honestidad, con honradez y dando resultados principalmente a quien menos tiene, principalmente a quien menos tiene, esa es la visión de la Cuarta Transformación” Claudia Sheinbaum

