Se cumplió el primer gesto de paz en el marco de la guerra entre Israel y Hamás, ya que se han liberado a rehenes y prisioneros de ambas las partes.

Después de dos años del inicio de la guerra y con más de 67 mill muertos tras los hechos del 7 de octubre de 2023, este 13 de octubre se liberó a los 20 rehenes con vida por parte de Hamás.

Se calcula que son 48 los rehenes lo que quedaban en poder de Hamás, pero solo 20 de ellos con vida.

Se informó previamente que las entregas serían en actos privados, no obstante, el mundo se encuentra a la expectativa.

Israel ve como una violación al acuerdo que Hamás haya dicho que no podrá devolver todos los cuerpos debido a dificultades para localizarlo.

Israel libera más de 2 mil prisioneros palestinos a cambio de rehenes

Por parte de Israel también se liberaron a prisioneros palestinos en la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada.

Se calcula que Israel libere a un total de alrededor de dos mil detenidos a cambio de los rehenes que Hamás capturó el 7 de octubre de 2023.

A Ramala llegaron los primeros autobuses con palestinos liberados de cárceles de Israel.

Donald Trump presume: “Hemos hechos la paz y traído a los rehenes a casa”

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un mensaje en el Parlamento de Israel.

Durante el mensaje hubo protestas de los legisladores Aymen Odeh y Ofer Cassif, quienes le gritaron “terrorista” y que reconociera a Gaza, por o cual fueron expulsados.

“Hemos hecho la paz juntos y hemos traído los rehenes de vuelta a casa ”, presumió Donald Trump al asegurar que las naciones de Medio Oriente serán más seguras.

Posteriormente se tiene programada la participación de Donald Trump en la Cumbre de Gaza para formalizar el plan de paz.

A esta fecha se cumple el cuarto día sin ataques entre Israel y Hamás.