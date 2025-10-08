Medios israelíes han reportado la posible visita del presidente de los Estados Unidos de 79 años de edad, Donald Trump a Israel para firmar el acuerdo de paz con Hamás.

Acuerdo que firmaría Donald Trump siempre y cuando se concrete la liberación de los rehenes.

Y por lo que Israel ya comenzó un preparativo inicial ante la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visite el país.

La posible visita de Donald Trump se daría, luego de que el propio mandatario de los Estado Unidos reiteró hace dos días un mensaje de optimismo sobre la posibilidad de lograr un acuerdo que permita liberar a todos los rehenes en Gaza y poner fin a la guerra.

“Tenemos grandes posibilidades, realmente creo que va a suceder. El pueblo de Israel quiere que esto ocurra; vemos a decenas de miles de personas que piden el regreso de los rehenes y el fin de la guerra. Creo que Hamás también lo quiere”. Donald Trump

Firma de acuerdo de paz de Donald Trump con Hamás sería posible tras plan para liberar rehenes

La firma del acuerdo de paz de Donald Trump con Hamás ha revivido tras la reanudación de las conversaciones para el plan de liberar rehenes.

Luego de que estas se retomarán en Sharm el-Sheij, Egipto ciudad en la que se continúan las negociaciones sobre las listas de prisioneros palestinos que podrían ser incluidos en el acuerdo.

Ante ello, el presidente egipcio de 70 años de edad, Abdel Fattah El-Sissi consideró que son “muy alentadores” los informes de los mediadores, y de lograrlo hasta invitó a Donald Trump a Egipto y firmar personalmente el eventual acuerdo de paz.

Ante ello, fuentes palestinas explicaron que en cuestión del plan de liberar rehenes se presiona en temas sobre la exigencia de Hamás de incluir a condenados a largas penas de prisión.