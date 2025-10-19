Donald Trump suspendió la ayuda que Estados Unidos le brindaba a Colombia, todo mientras criticaba al presidente Gustavo Petro.

La tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro no cesa; ahora, el presidente de Estados Unidos llamó “traficante ilegal de drogas” a su homólogo de Colombia.

Donald Trump suspende ayuda a Colombia y critica la gestión de Gustavo Petro

La ayuda estadounidense que brindaba Donald Trump a Colombia, fue suspendida después de lanzara fuertes críticas a Gustavo Petro.

Pues aseguró que “no hacía nada por detener la producción de drogas” en su país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Alex Brandon / AP)

También, Donald Trump se refirió a Petro como “un narcotraficante ilegal” de baja reputación, advirtiendo que el presidente debía cerrar las operaciones de narcotráfico “o Estados Unidos se las cerrará, y no será bien hecho”.

Estas declaraciones hechas por Trump fueron escritas en su red social Truth Social, en donde también aseguró que Gustavo Petro fomentaba la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños en toda Colombia.

“Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, ni ninguna otra forma de pago ni subsidios, ya no se harán a Colombia” Donald Trump

La tensión surge después de que el mandatario colombiano acusara al gobierno estadounidense de asesinato y exigiera respuestas tras el último ataque del país en aguas del Caribe.

El pasado sábado 18 de octubre, Estados Unidos anunció la repatriación de dos sobrevivientes del ataque a Ecuador y Colombia; el sexto desde principios de septiembre en donde al menos han muerto 29 personas que, según declaraciones estadounidenses, están dirigidas a los narcotraficantes.

Sin embargo, Petro afirmó que un colombiano murió en el ataque del pasado 16 de septiembre, identificado como Alejandro Carranza, quien era pescador de la ciudad costera de Santa María y no tenía nexos con el narcotráfico.

“Funcionarios del gobierno estadounidense cometieron asesinato y violaron nuestra soberanía en aguas territoriales. El barco colombiano estaba a la deriva y tenía una señal de socorro encendida, con un motor encendido. Esperamos explicaciones del gobierno estadounidense. Estados Unidos ha invadido nuestro territorio nacional, ha disparado un misil para matar a un humilde pescador y ha destruido a su familia, a sus hijos. Esta es la patria de Bolívar, y están asesinando a sus hijos con bombas” Gustavo Petro