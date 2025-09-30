El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una fuerte crítica a Donald Trump al asegurar que “merece ir a la cárcel” por apoyar el “genocidio” de Israel en la Franja de Gaza.

“Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel”, sentenció Gustavo Petro, y añadió: “Su ejército no lo debe obedecer”.

Las críticas de Donald Trump ocurren luego de que Departamento de Estado de Estados Unidos ordenara el retiro de la visa de Gustavo Petro por instar a soldados estadounidenses a la desobediencia.

Roger Waters y Gustavo Petro participan en manifestación en Nueva York (@gustavopetrourrego / Instagram)

Gustavo Petro lanza fuerte crítica a empresarios colombianos que respaldaron a Trump

La semana pasada, Gustavo Petro participó en una manifestación propalestina en Nueva York para pedir el fin de la guerra en Gaza y reprobar la participación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la ONU.

Durante las protestas, Gustavo Petro propuso la creación de un ejército internacional para defender al pueblo palestino de los ataques de Israel, además de pedir a los soldados “desobedecer las órdenes de Trump”.

Aunque esto le costó la visa, el presidente colombiano se lanzó contra 500 empresarios de la cámara colombo/americana que decidieron respaldar a Donald Trump e Israel.

“Jamás es delito pedir que los ejércitos no disparen contra la humanidad, y es criminal contra la humanidad quien lo ordené“. Gustavo Petro

En la parte final de su mensaje compartido en X, el presidente colombiano escribió: “Maldito el soldado que alce su arma contra su pueblo, maldito el ejército que alce su arma contra la humanidad, el comerciante sin patria perderá su dinero.”