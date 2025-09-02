Donald Trump señaló que no conocía los rumores sobre su supuesta muerte que cobraron fuerza durante el fin de semana ante su breve ausencia pública.

Durante la conferencia para dar a conocer el traslado del Comando Espacial de Estados Unidos a Alabama, calificó como “una locura” que se creara dicho rumor sólo por no dar conferencias el fin de semana.

Asimismo, resaltó que, aunque no había escuchado dicho rumor, se trata de noticias falsas pues se encuentra bien.

Donald Trump reclama rumores de su muerte: “No doy conferencia y piensan que tengo algún problema”

Donald Trump reclamó las “noticias falsas” sobre su presunta muerte durante el fin de semana, motivadas, de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, por la falta de conferencias durante el fin de semana.

El presidente señaló que no recibió informes sobre dicho rumor y reiteró que incluso estuvo ocupado el fin de semana, pese a no haber ofrecido ninguna conferencia.

Resaltó su entrevista con el Daily Caller que duró alrededor de una hora y media, así como reuniones privadas en el club que posee cerca del Río Potomac.

No, escuché que recibo informes. ¿Sabías que hice una entrevista de aproximadamente una hora y media con alguien y todos vieron que era sobre uno de tus competidores? Estuve muy activo durante la semana y también sabían que fui a visitar a algunas personas en el club que tengo cerca del río Potomac. Y no, de hecho he estado muy activo el fin de semana. No escuché eso, es bastante serio, me alegro...son noticias falsas” Donald Trump

Donald Trump resaltó que ha tenido una semana muy productiva con conferencia que salieron “muy bien”, por lo que no comprende por qué pensaron que tenía algún problema.

Donald Trump señala que “no se veía mucho a Biden”, pero nunca pensaron que había muerto

Por otra parte, Donald Trump resaltó que, a pesar de que durante la semana anterior tuvo varias entrevistas “todas exitosas”, supusieron que tuvo algún problema e incluso que murió.

Asimismo, señaló que esta situación no ocurrió durante el gobierno de Joe Biden a quien no se le veía por meses, de acuerdo con Trump, pero nadie dijo nunca que tuviera algún problema “y sabemos que no estaba en su mejor momento”.

“Es una locura, pero la semana pasada di varias conferencias de prensa, todas exitosas. Salieron muy bien, como esta, y luego no di ninguna durante dos días y dijeron que debía tener algún problema. Biden no las dio durante meses, no se le veía y nadie dijo nunca que tuviera algún problema, y ​​sabemos que no estaba en su mejor momento" Donald Trump

Recordó que ha mantenido una agenda ocupada con conferencias y entrevistas importantes, por lo que señaló que, claramente, se trató de una noticia falsa.