El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha desmantelado una red de lavado de dinero internacional supuestamente vinculada los hijos del presidente Venezuela, Nicolás Maduro.

Acorde a lo informado por medios como FOX, esta red de lavado de dinero que operaba en Miami, Florida, tenía como operadores financieros a dos ciudadanos estadounidenses, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal.

Ambos sujetos habrían facilitado la apertura de cuentas bancarias a los hijos de Nicolás Maduro, para que estos pudieran hacer transferencia de fondos sancionados desde Venezuela hacia Estados Unidos.

FBI (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Hijos de Nicolás Maduro habrían participado en una red de lavado de dinero internacional

El FBI informó que la red de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro logró ingresar cerca de 25 mil dólares a Estados Unidos. Además, se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero internacional.

Las autoridades reportaron que Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal acordaron transferir 100 mil dólares que se piensa eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

Aunque hasta ahora Nicolás Maduro no ha reaccionado a las acusaciones contra sus hijos, se sabe que Kormarczyk fue acusado en septiembre por los delitos de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia.

Por su parte, Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia. Este es el único sujeto en ser tenido por el caso en Estados Unidos.

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela (Juan BARRETO / AFP)



