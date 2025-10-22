El museo del Louvre reabre sus puertas tras el robo de joyas que conmocionó a París el pasado 19 de octubre.

La reapertura del museo del Louvre ocurrió este miércoles 22 de octubre a tan sólo unos días del robo de famosas joyas reales.

Con su horario habitual de las 09:00 horas (tiempo local) el museo del Louvre comenzó a recibir a sus visitantes, mientras que la galería Apolo, donde ocurrió el robo permanece cerrada por el momento.

Reabren el Museo del Louvre mientras investigaciones continúan ante sorprendente robo de joyas reales

Pese a que el museo del Louvre reabrió sus puertas este miércoles 22 de octubre y la mayoría de sus actividades permanecen de manera regular, las autoridades parisinas siguen investigando el robo.

Por ahora las autoridades a cargo de este caso tienen la hipótesis de que de que en el robo participó un grupo del crimen organizado que subió por una escalera de un camión para entrar al museo.

Por su parte el director del museo, Laurence des Cars, no ha hecho ninguna declaración pública desde el robo y tiene previsto comparecer ante la comisión de cultura del Senado de Francia este mismo miércoles.

Aunque en este robo que sólo duró 7 minutos, los ladrones dejaron caer corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, objeto con mil 354 diamantes y 56 esmeraldas.

Mientras que el botín que se llevaron los criminales que data del siglo XIX según cuentan las autoridades es de:

Un collar conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes

Un collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y mil 138 diamantes

Una diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes

Joyas del Museo del Louvre (AFP)

El museo del Louvre recibió tan sólo el año pasado a nueve millones de personas.