Reportan que otro museo en Francia fue saqueado tras el robo millonario al Louvre en París.

Se trata del museo Casa Denis Diderot en Langres en Francia del que ladrones robaron monedas que datan de los años 1790 y 1840.

Este nuevo hurto ocurre poco después del sorpresivo robo de joyas antiguas del museo de Louvre en París, Francia.

Autoridades francesas creen que en este nuevo robo también fue orquestado por un grupo de criminales organizado.

Así fue el otro robo en el museo Casa Denis Diderot en Langres tras tragedia en el Louvre

El museo Casa Denis Diderot en Langres ubicado en la región de Haute-Marne, Francia fue robado por un grupo de criminales que se llevaron monedas antiguas.

En el reporte exacto del monto de lo robado de este museo menciona hasta mil 633 monedas de plata y 319 monedas de oro de los años de 1790 y 1840, que fueron descubiertas durante la restauración del edificio del museo en 2011.

Autoridades aseguran que el robo ocurrió en la noche entre domingo y lunes por un grupo de profesionales.

De acuerdo con los reportes de la prensa francesa el robo fue descubierto al abrir la puerta del museo, debido a que se dieron cuenta que la entrada estaba forzada y una vitrina estaba rota.

Hasta ahora no han dado más información acerca de los ladrones, por lo que las autoridades francesas siguen investigando este otro robo.

Este nuevo robo, ocurrió poco después del asalto al museo del Louvre, donde ladrones profesionales con el apoyo de mini motosierras se llevaron joyas que son consideradas históricas en Francia, mientras que las investigaciones siguen.

Entre el botín reportado por las autoridades es de:

Un collar conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes

Un collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y mil 138 diamantes

Una diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes