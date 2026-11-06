Un video de Constanza Peña hablando sobre Paraguay desde Estados Unidos generó nuevas críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su estilo de vida y declaraciones.

La joven, hija del expresidente paraguayo Santiago Peña, estudia Economía en la Universidad de Columbia y ya había causado controversia por una camiseta con un mensaje fiscal.

Las reacciones vinculan ambas publicaciones con la desigualdad en Paraguay y la crisis política que rodea a su familia, aunque las críticas circulan principalmente en plataformas digitales.

¿Por qué el video de Constanza Peña provocó críticas en redes sociales?

El fragmento, difundido por la cuenta paródica @Dua_aborigen en X, muestra a Constanza Peña hablando sobre Paraguay y se compartió como respuesta a la polémica anterior.

En aquella ocasión, una fotografía mostró a la joven con una camiseta que llevaba la frase “Tax The Poor”, traducida como “Cobren impuestos a los pobres”.

"Tax The Poor”: hija de Santiago Peña desata polémica por camiseta en crisis de Ueno Bank (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Usuarios consideraron contradictorio ese mensaje con los privilegios que atribuyen a Peña, quien reside en Nueva York mientras cursa sus estudios universitarios actualmente allí.

Las críticas también apuntaron al costo de estudiar en Columbia University, cuyo pago anual fue estimado en alrededor de 60 mil dólares en la información difundida.

En redes, algunos compararon ese gasto con las carencias presupuestarias de escuelas y universidades públicas paraguayas, y cuestionaron la distancia entre ambos contextos locales.

Otros comentarios se centraron en su forma de hablar inglés y utilizaron el término “asuncheto”, una expresión local asociada con jóvenes de clase alta de Asunción.

La controversia ocurre en medio de cuestionamientos políticos hacia su padre y reclamos relacionados con Ueno Bank; tras las críticas, Constanza Peña desactivó su cuenta de Instagram.